HASIL Liga Eropa Malam Ini MU Vs Roma dan Villareal Vs Arsenal Live Semifinal Leg 1 Europa League

LIGA EROPA 2021 - Semifinal leg 1 Liga Europa 2020-2021, Manchester United menjamu AS Roma, di Old Trafford, Jumat 30 April 2021 dini hari WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bagi Anda yang membutuhkan, berikut link live streaming SCTV Sports dan Vidio, pertandingan leg pertama semifinal Liga Eropa 2020-2021.

Manchester United vs AS Roma dan Villarreal kontra Arsenal, Jumat 30 April 2021, kick off pukul 02.00 WIB.

Manchester United lebih dulu menjamu AS Roma, di Old Trafford, Inggris. Pada saat bersamaan, Villarreal menjamu Arsenal, di Estadio de la Ceramica, Spanyol.

Manchester United Vs AS Roma dipimpin wasit asal Spanyol, Carlos del Cerro. Kemudian Villarreal Vs Arsenal dipimpin wasit Artur Dias, asal Portugal.

Akses link siaran langsung, hasil sementara, hasil akhir dan statistik dua pertandingan tersebut di bagian akhir artikel.

Head to Head Man United vs AS Roma

* AS Roma 2-3 Man United - ICC

* Man United 1-0 AS Roma - Liga Champions

* AS Roma 0-2 Man United - Liga Champions

* AS Roma 1-1 Man United - Liga Champions

5 Laga Terakhir Manchester United

* Leeds Utd 0-0 Man United - Liga Inggris

* Man United 3-1 Burnley - Liga Inggris