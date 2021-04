HASIL AKHIR Manchester United Vs Roma, Skor Akhir Villareal Vs Arsenal Leg 1 Liga Europa Tadi Malam

Lengkap Hasil Pertandingan MU Vs Roma, VIllareal Vs Arsenal.Cara Nonton Gratis Semifinal Liga Eropa Sekarang.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertandingan semifinal leg 1 Liga Europa berlangsung seru.

Ada dua pertandingan dalam waktu bersamaan yaitu Villareal Vs Arsenal dan Man United Vs AS Roma.

Hingga waktu paruh pertama usai AS Roma serta Villareal sama-sama unggul atas lawannya dari tim asal Inggris.

Roma memimpin dengan skor 2-1 atas Manchester United dibabak pertama.

Selain itu, Arsenal harus menderita kekalahan 0-2 dari Villareal babak pertama.

Itulah hasil akhir babak pertama UEFA League leg pertama semifinal .

Manchester United 1 - 2 AS Roma.

Villareal 2 - 0 Arsenal.

Update informasi mengenai live score dan hasil akhir pertandingan pada link yang telah disediakan dalam artikel ini.

Ternyata siaran langsung Villareal Vs Arsenal dan Man United Vs AS Roma tidak disiarkan di SCTV.