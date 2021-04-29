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STREAMING SCTV Manchester United Vs Roma Nonton Online Gratis Leg 1 Semifinal Liga Eropa MU Vs Roma

Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan live streaming SCTV Sport yang akan menyiarkan Manchester United Vs AS Roma.

zoom-inlihat foto STREAMING SCTV Manchester United Vs Roma Nonton Online Gratis Leg 1 Semifinal Liga Eropa MU Vs Roma
TRIBUN PONTIANAK/FEBI
SCTV STREAMING MU Vs Roma Malam Ini Semifinal Leg 1 Liga Europa 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dua pertandingan akan tersaji dalam babak semifinal Liga Europa 2021.

Malam ini Jumat 30 April 2021 tepatnya pukul 02.00 WIB akan kick off Villareal Vs Arsenal dan Man United Vs AS Roma.

Petandingan dinihari ini merupakan leg pertama babak semifinal Liga Eropa 2021.

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Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan live streaming SCTV Sport yang akan menyiarkan Manchester United Vs AS Roma.

Siaran langsung SCTV mulai pukul 01.45 WIB..

(Link live streaming SCTV dan link live hasil Liga Eropa malam ini ada dihalaman selanjutnya)

Berikut 3 Faktor AS Roma Bisa Kalahkan Man Utd :

1. Kutukan Semifinal Ole Gunnar Solskjaer

Laga melawan AS Roma ini merupakan semifinal yang kelima kalinya bagi pelatih Man United, Ole Gunnar Solskjaer.

Namun, Solskjaer punya rekor buruk dengan selalu gagal membawa Man United ke final pada empat edisi sebelumnya.

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Penulis: Syahroni
Editor: Syahroni
Sumber: Kompas.com
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