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LIVE STREAMING Manchester United vs AS Roma Liga Europa, Cek Prediksi Formasi & Line up MU vs Roma

Pertandingan Manchester United vs AS Roma dapat disaksikan melalui live streaming SCTV Sports mulai pukul 02.00 WIB malam ini.

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TRIBUN PONTIANAK/FEBI
LIGA EUROPA - Kolase Manchester United vs AS Roma semifinal Liga Europa, Jumat 30 April 2021 dini hari WIB. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan melalui live streaming Manchester United vs AS Roma dalam laga leg pertama semifinal Liga Europa 2020-2021, pada Jumat 30 April 2021 dini hari WIB.

Pertandingan Manchester United vs AS Roma dapat disaksikan melalui live streaming SCTV Sports.

Duel Manchester United vs AS Roma sendiri berlangsung di Stadion Old Trafford mulai pukul 02.00 WIB.

Update skor hasil Manchester United vs AS Roma melalui link live score yang tersedia di bawah artikel ini.

Manchester United diprediksi memasang formasi 4-2-3-1, sedangkan AS Roma dengan formasi 3-4-2-1.

Untuk menopang formasi tersebut, kedua pelatih diprediksi menurunkan skuad terbaik termasuk reuni bek AS Roma, Chris Smalling.

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Salah satu laga yang berlangsung akan menyajikan pertandingan seru antara Manchester United dan AS Roma.

Kedua tim tentu sama-sama ingin merengkuh trofi Liga Europa pada musim ini.

Hal itu karena baik AS Roma maupun Manchester United sama-sama gagal di Liga Europa musim lalu.

Uniknya, kedua tim sama-sama ditaklukkan oleh satu musuh, yakni Sevilla.

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Editor: Haryanto
Sumber: BolaSport.com
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