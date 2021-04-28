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Kunjungi SWAN Jewellery Exhibition, Dapatkan Uang, Emas dan Berlian

#SwanJewellery #SwanJewelleryExhibition #SwanJewelleryExhibition2021 #SaleHargaPabrik #Cicilan0%

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TRIBUN PONTIANAK/ ISTIMEWA
SWAN Jewellery, 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kami SWAN Jewellery, dengan sukacita akan hadir kembali dalam rangka:

PAMERAN PERHIASAN
Lokasi : Transmart Pontianak Lobby Utama
Tanggal : 28 April - 9 Mei 2021.

Kunjungi Pameran SWAN Jewellery
# Dapatkan Cashback Emas dan Belian setiap transaksi tanpa diundi.

# SALE Harga Pabrik.

# Cicilan 0% sampe 12x.

@swanjewelleryid

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-- Stay Safe and Keep Healthy --

Tags
Swan Jewellery
berlian
Emas Batangan
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Editor: Jamadin
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