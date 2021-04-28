Kunjungi SWAN Jewellery Exhibition, Dapatkan Uang, Emas dan Berlian
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TRIBUN PONTIANAK/ ISTIMEWA
SWAN Jewellery,
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kami SWAN Jewellery, dengan sukacita akan hadir kembali dalam rangka:
PAMERAN PERHIASAN
Lokasi : Transmart Pontianak Lobby Utama
Tanggal : 28 April - 9 Mei 2021.
Kunjungi Pameran SWAN Jewellery
# Dapatkan Cashback Emas dan Belian setiap transaksi tanpa diundi.
# SALE Harga Pabrik.
# Cicilan 0% sampe 12x.
@swanjewelleryid
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Editor: Jamadin
Sumber: Tribun Pontianak