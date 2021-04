PROFIL Dra Hj Sih Parmawati Kepala SMK SMTI Pontianak 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dra Hj Sih Parmawati adalah seorang ibu yang memilih untuk terus berkarir di dunia pendidikan. Namun tidak mengabaikan perannya menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya,serta tugasnya menjadi seorang istri.

Parmawati menyelesaikan pendidikan terakhir Pasca Sarjananya di Universitas Tanjungpura, tak hanya itu saja banyak prestasi yang telah ia raih baik bertaraf nasional maupun internasional.

Ia menceritakan perjalannya secara singkat bagaimana menjadi seorang guru dan bisa sukses mengantarkan banyak muridnya menjadi orang yang hebat dan membawa perubahan besar untuk sekolah yang pernah ia pimpin sampai sekarang.

“Saya sudah mengabdi di dunia pendidikan selama 30 tahun lebih dan setengah waktu saya selama 15 tahun dipercaya menjadi kepala sekolah,”ujarnya kepada Tribun Pontianak,Sabtu 24 April 2021.

Pertama ia mengabdi menjadi kepala SMK SMTI Pontianak di tahun 2003-2008, setelah itu di tahun 2012-2017 dipercaya menjadi Kepala Sekolah Menegah Analis Kimia (SMAK) Padang , dilanjutkan 2017 sampai sekarang kembali lagi menjadi Kepala di SMK SMTI Pontianak.

Nama lengkap: Dra Hj Sih Parmawati,MM

Riwayat pendidikan:

SD : SD Negeri Puteri Ampel Boyolali

SMP : SMP Negeri 1 Pontianak

SMA : SPG Negeri Salatiga

S1 Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

S2 Universitas Tanjungpura

Hobi: Menulis, Travelling

Makanan & minuman favorit: Kopi

Warna favorit: Pink, biru

Idola ( artis/aktor/penyanyi/tokoh,dll) : B.J Habibi

Nama orangtua :

Ayah : Suharno

Ibu : Hj. Miskiyah

Pekerjaan orangtua:

Ayah : Guru

Ibu : Guru

Suku orangtua:

Ayah: Jawa

Ibu : Jawa

Pasangan( istri/suami): H. Eddy Iskandar, S.Pd

Pekerjaan pasangan: Guru

Anak :

Pristywati Endah Pratiwi, S. Kom, MTI

Dyah Novia Nugraheni, S.Tr. Ak, M.Ak, CA, Ak.5 Akun media sosial

Instagram: @sparmawati

Facebook: Sih Parmawati

Twitter: Sih Parmawati

Situs web :

YouTube: Sih Parmawati

Prestasi dan penghargaan yang pernah di raih :

Satya Lencana Karya Satya X Tahun 2006

The Most Trusted Leading Education School of The Year tahun 2013 . The Best Favorit School of The Year 2014

Satya Lencana Karya Satya XX Tahun 2014

The Most Inspiring Creative Education Of The Year 2014

Kepala Sekolah Berprestasi Kota Padang 2015

Pelopor Perubahan Zone Integritas Menuju WBK 2019 Prestasi Unit yang dipimpin

Kinerja Terbaik Unit Pendidikan Tingkat Kementrian Perindustrian Tahun 2008

Kinerja Terbaik Unit Pendidikan Tingkat Kementrian Perindustrian Tahun 2013

Juara 1 Konvensi 5 K Unit Pendidikan Tingkat Kementrian Perindustrian Tahun 2013

Good Education Governance Award 2013 dari Indonesia TOP 100

Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Barat Kategori I 2013

Penghargaan Sekolah Adiwiyata (Green Schools) Tk Nasional 2013

Memperoleh Penghargaan Sekolah Model dari LPMP Sumatra Barat Tahun 20143

Juara 1 Stand Terbaik Bidang Technologi Gebyar SMK Kota Padang 2014

Juara 1 Stand terbaik Pameran teknologi di Gebyar SMK Kota Padang Tahun8 2015

Juara II Konvensi 5K di Pusdiklat Industri Tahun 6 2015

Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri Nasional Tahun 2015

SNI Award 2016 untuk Kategori Perusahaan/Organisasi Kecil Jasa Tahun 2016

Juara I Lomba Sekolah Sehat Tingkat SLTA/SMK se-Kota Padang Tahun 2016

Juara 1 Keterbukaan Layanan Informasi Publik Unit Pendidikan Tingkat Kementrian Perindustrian Tahun 2017

Penghargaan Sekolah Model dari Balai Pengembangan Multi Media Pendidikan danKebudayaan Tahun 2018

Penghargaan WBK dari Kementerian PAN/RB Tahun 2019

Perjalanan karir:

Masuk PNS Tahun 1990

Tahun 2003 – 2008 Kepala SMK SMTI Pontianak

Tahun 2012 – 2017 Kepala SMK SMAK Padang

Tahun 2017 – sekarang Kepala SMK SMTI Pontianak. (*)