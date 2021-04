BERITA MotoGP Terbaru Jadwal Race MotoGp 2021 MotoGp Spanyol, Valentino Rossi Mulai Bicara Pensiun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA VIA KOMPAS.COM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal race MotoGp 2021 akan berlanjut ke seri empat.

Yakni di jadwal MotoGp Spanyol 2021 yang akan dilangsungkan pada Jumat 30 April 2021 dan akan mencapai puncaknya untuk live race MotoGp Spanyol 2021 yang dilangsungkan pada Minggu 2 Mei 2021.

Dalam berita MotoGp terbaru jelang jadwal Race MotoGp 2021 seri ke empat di sirkuit Jerez Spanyol itu, berita MotoGp terbaru datang dari sang legenda, yakni Valentino Rossi.

Valentino Rossi dikabarkan kini telah mulai bicara tentang pensiun.

Dikutip dari laman Kompas.com Minggu 25 April 2021, pebalap MotoGP 2021 Valentino Rossi, mengungkapkan keinginannya usai dirinya pensiun kelak.

Pembalap legenda yang masih aktif dan populer dengan sapaan The Doctor itu ingin perjalanan kariernya diabadikan dalam serial dokumenter seperti 'The Last Dance'.

The Last Dance adalah serial dokumenter yang mengisahkan karier legenda NBA, Michael Jordan, ketika membela Chicago Bulls.

Keinginan itu diungkapkan Valentino Rossi dalam wawancaranya bersama media Italia, La Gazzetta dello Sport pada Jumat 23 April 2021.

"Saya akan senang sekali. Kisah saya indah dan ada banyak hal yang bisa diceritakan," kata Valentino Rossi.

"Beberapa tahun ke depan ketika saya pensiun saya ingin membuat buku,”