PROMO Makanan Hari Ini 24 April 2021, Promo Dari KFC McD Pizza Hut Burger King dan HokBen. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Promo makanan hari ini 24 April 2021 kembali hadir untuk Anda.

Promo makanan hari ini ditawarkan KFC, McD, Pizza Hut, Burger King dan HokBen.

Anda bisa memanfaatkan promo ini untuk menikmati menu kesukaan Anda.

Berikut promo makanan hari ini 24 April 2021 dari KFC, McD, Pizza Hut, Burger King dan HokBen.

1. Promo HokBen

Satu lagi kabar gembira buat kamu, khususnya Warga Balaraja & Sekitarnya.

Telah buka HokBen Kitchen Balaraja, tepatnya di Jl Raya Serang Km 24.

Yang masih bingung HokBen Kitchen itu asli HokBen gak si?

Jawabannya 100% asli HokBen ya.

Dengan konsep yang lebih praktis & cepat untuk melayani pesanan Take Away, Delivery atau Online. Khusus disini kamu juga bisa dine in.