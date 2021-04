Prilaku Tidak Cuci Tangan Saat Penanganan Persalinan Picu Tingginya Kasus Kematian Ibu Melahirkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG - Minimnya penyediaan air minum dan sanitasi yang layak tidak hanya berpengaruh terhadap stunting pada anak tapi juga menyumbang tingkat angka kematian ibu dan bayi tinggi.

Beberapa perilaku seperti tidak mencuci tangan karena tidak tersedianya air bersih saat penanganan persalinan dan setelah melahirkan, sampai saat ini masih menjadi penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan.

"Kita saat ini masih menghadapi tantangan stunting serta angka kematian pada ibu dan bayi yang masih tinggi," ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yustinus, mewakili bupati sintang saat membuka kegiatan Pemaparan Safe Drinking Water Treatment Project (Air Project) dan Workshop Percepatan Penurunan AKI, AKB, dan Stunting serta Percepatan Universal Akses Air dan Sanitasi di Aula Pertemuan Serantung Water Park Sintang pada Kamis, 22 April 2021.

Baca juga: Kasus COVID 19 Meningkat, Polres Sintang Imbau Salat Tarawih di Masjid Terapkan Prokes

Ia mengatakan hal itu terjadi bukan hanya soal pemberian asupan gizi yang memenuhi standar untuk ibu hamil dan menyusui, tapi minimnya penyediaan air minum dan sanitasi layak. Ketiadaan sanitasi dan air bersih merupakan awal dari munculnya persoalan kesehatan dalam masyarakat seperti stunting, kematian bayi serta ibu dan penyakit lainnya.

Yustinus menyebut, pasokan air dan sanitasi dapat menyelamatkan nyawa lebih dari 360.000 bayi setiap tahun. Diketahui, saat ini sekitar 4,2 miliar orang atau sekitar 55 persen dari populasi di dunia tidak memiliki manajemen dan layanan sanitasi yang baik.

Angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan studi status gizi balita indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 27,67 persen.

Angka kematian ibu (AKI) melahirkan di Indonesia masih berkisar 305 per 100.000 kelahiran hidup, jauh tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang berkisar antara 40 sampai 60 per 100.000 kelahiran hidup.

"Beberapa perilaku seperti tidak mencuci tangan karena tidak tersedianya air bersih saat penanganan persalinan dan setelah melahirkan, sampai saat ini masih menjadi penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia," ungkap Yustinus.

Sementara itu, angka kematian bayi (AKB) kurang dari 1 tahun di Indonesia adalah 24 per 1.000 kelahiran, jauh di atas angka di Malaysia sebesar 6,7 per 1.000 kelahiran, dan di Thailand 7,8 per 1.000 kelahiran.

Perilaku sederhana seperti mencuci tangan dengan air bersih saat akan memberikan makan kepada anak atau saat setelah buang air besar menurut Yustinus adalah beberapa perilaku yang harus didorong untuk mengurangi angka kematian bayi tersebut.