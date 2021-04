Sejak Februari Mantan Kades Banjar Sari Belum Ditahan, Herman : Wajar Masyarakat Bertanya Ada Apa?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Pengamat Hukum Kalbar Herman Hofi Munawar S.Pd.,SH.,MH.,M.Si., MBA., C.Med menilai dalam penahanan tersangka itu bisa menggunakan dua alasan yakni subyektif dan obyektif.

Untuk alasan subyektif itu yang bersangkutan tidak dikhawatirkan untuk melarikan diri dan tidak pula dikhawatirkan menghilangkan barang bukti.

"Ada juga alasan obyektif nya itu misal di bawah ancaman pidana 5 tahun. Itu bisa saja tidak ditahan," kata Herman saat dihubungi Tribun, Selasa 20 April 2021.

Namun, menurut Herman hal ini menjadi rancu ketika yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari 2021 lalu, hingga kini bahkan belum dibawa pengadilan.

Baca juga: Imbauan Kasatpol PP Ketapang Terhadap Tempat Hiburan Malam yang Masih Beroperasi

Bahkan, lanjut dia, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka seharusnya segera diproses secara hukum untuk dibuktikan kebenarannya.

"Kalau ini lama-lama tidak naik ke pengadilan dianggap barang bukti yang kurang cukup ya di SP3 kan. Ya kalau memang kondisi tidak memungkinkan karena barang bukti tidak lengkap. Jangan orangnya digantung begini, ini merusak citra hukum," tegasnya.

Untuk itu, Herman menambahkan agar proses hukum ini harus jelas sehingga rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum semakin baik.

"Kalau dibiarkan berbulan-bulan seperti ini wajar kalau masyarakat mempertanyakan ada apa sesungguhnya," tandasnya.

Sementara mengenai status mantan Kades Banjar Sari yang saat ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, lanjut Herman, hal ini sama sekali tidak menjadi kendala aparat penegak hukum untuk memproses yang bersangkutan.

"Oh tidak. Kita equality before the law. Kita sama di mata hukum. Tidak ada perbedaan. Jika memang barang bukti sudah cukup kuat untuk ditetapkan sebagai tersangka apapun yang terjadi mau jabatan apapun bisa langsung diproses," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang menetapkan mantan Kepala Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat berinisial LH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 dan 2017.

Meskipun telah ditetapkan tersangka, LH yang sekarang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang itu masih belum dilakukan penahanan.

Kepala Seksi (Kasi) Kejari Ketapang Agus Supriyanto mengatakan penetapan status tersangka terhadap LH sudah dilakukan sejak Februari 2021. (*)