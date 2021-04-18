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SEDANG LIVE, STREAMING GP Algarve Moto3 Moto2 MotoGP Portugal 2021, Cek Link Nonton MotoGP Gratis
Live race Moto3 yang berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal berlangsung mulai pukul 17.20 WIB
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung race Moto3 GP Portugal 2021, Minggu 18 April 2021 sore.
Live race Moto3 yang berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal berlangsung mulai pukul 17.20 WIB.
Setelah di kelas 250 CC, race kelas utama 1000 cc MotoGP dilangsungkan mulai pukul 19.00 WIB.
Kemudian race mulai dari kelas Moto2 pada pukul 20.30 WIB.
Saksikan race MotoGP Portugal 2021 melalui live streaming Trans7 di link yang tersedia di bawah ini.
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Pole position MotoGP diraih Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo setelah menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi di Sirkuit Algarve, Portugal.
Pembalap Prancis berjuluk El Diablo tersebut mencatatakan waktu lap tercepat, 1:38.862 detik.
Satu grid bersama Quartararo, ada Alex Rins (Suzuki) dan Johann Zarco (Pramac Ducati) masing-masing di posisi kedua dan ketiga.
Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez yang merangkak dari kualifikasi pertama (Q1) dan berhasil menjadi yang tercepat berhasil menempati posisi keenam.
Marquez akan start di grid 2 bersama di pembalap lainnya yakni Pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli dan Jack Miller (Ducati) di posisi keempat dan kelima.
Sedangkan, pembalap Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi akan start pada posisi empat terbawah atau posisi ke-17.
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