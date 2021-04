Mau Kulit Terlihat Lebih Glow Up? Ini Cara Ampuh Bagi Remaja Agar Kulit Sehat Alami Tanpa Skincare

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Salah satu permasalahan kulit yang sering dialami remaja adalah wajah yang kusam.



Hal ini terkadang bikin kita enggak pede, nih!



Salah satu cara yang bisa kita lakukan supaya bisa glow up dan enggak kusam lagi adalah dengan menggunakan skincare yang tepat.



Tapi, kalau belum ada uang buat beli skincare, harus gimana?

Baca juga: Drama Not Yet 30, Kisah Cinta Seo Ji-won dan Lee Seung-yoo yang Belum Kelar Pada Masa Sekolah

Baca juga: 2 bahan Ini Sangat Berbahaya untuk Isian Kolak. Bisa Meningkatkan Efek Racun Dalam Tubuh, Lho!



Eits, enggak usah khawatir! Remaja masih bisa glow up meski tanpa skincare, kok. Gini caranya!



1. Kurangin makan pedas, micin dan manis



Apa yang kita konsumsi berpengaruh sama kondisi kulit kita lho, girls!



Biasanya remaja kayak kita lagi suka-sukanya makan makanan yang terlalu pedas, penuh micin, dan kalau bad mood bawaannya pengin makan makanan yang manis.



Sesekali enggak apa-apa, tapi kalau keseringan, maka jangan kaget kalau wajah jadi gampang kusam dan jerawatan.



Mulai sekarang, kebiasaan makan makanan yang cuma enak di mulut aja ini dikurangin, ya! Mau glow up, kan?



2. Minum air putih cukup



Tips yang satu ini memang terdengar klise, namun hal ini memang benar adanya.



Kalau tubuh terhidrasi dengan baik, maka akan mempengaruhi kondisi kulit kita secara keseluruhan.



Maka dari itu, mulai sekarang jangan malas minum air putih, ya!



Kalau bisa hindari juga minuman berwarna dan manis agar kulit kita bisa glow up dan enggak gampang jerawatan!



3. Jangan sering begadang!



Siapa yang hobi banget begadang di malam hari? Pantes aja wajahnya jadi gampang kusam dan berjerawat!



Yuk mulai sekarang kurang-kurangin overthinking, nge-stalk akun gebetan atau nonton drama Korea sampai subuh!



Kualitas tidur malam yang buruk juga bisa mempengaruhi kondisi kulit wajah kita.



Enggak cuma kusam, kulit wajah jadi kelihatan enggak segar banget, deh! Belum lagi masalah mata panda yang juga enggak kalah menganggu.



5. Jangan keseringan pakai makeup



Kan kita belum ada budget nih buat beli skincare, jangan cari gara-gara lagi dengan terlalu sering menggunakan makeup setiap hari, ya!



Bukannya dilarang pakai makeup, hanya saja kasihan wajahnya kalau terkena makeup terus, tapi enggak dirawat.



Kalau enggak penting, lebih baik tampil ala kadarnya aja, girls. Demi kesehatan kulit!



4. Manfaatkan air beras



Seperti yang kita tahu, air beras udah dipercaya sejak dulu sebagai perawatan kulit yang ampuh buat bikin kulit makin cerah bercahaya.



Sekarang ini, udah banyak banget kok produk skincare yang mengandung air beras sebagai kandungan utama.



Namun, daripada harus keluar uang lagi buat beli skincare dengan kandungan air beras, kenapa kita enggak pakai air beras sungguhan aja?





Baca juga: Buah yang Tidak Boleh Dimakan Penderita Asam Lambung, Berikut Daftar Cemilan yang Cocok





Baca juga: PROMO Makanan Hari Ini 18 April 2021, KFC JCO Pizza Hut Dunkin Donuts hingga Minuman Segar Chatime



5. Perbanyak konsumsi sayur dan buah



Daripada banyak makan makanan pedas, micin, dan manis, mending investasi kulit lewat konsumsi sayur dan buah.



Emang sih kesannya kayak hambar banget, tapi lama kelamaan bakal terbiasa, kok.



Apalagi kalau kita bisa melihat hasilnya di kulit wajah kita. Pasti bakal makin semangat makan yang sehat!



Kita bisa membuat salad yang terdiri dari sayur dan buah dengan dressing yang menggugah selera, atau buahnya dibikin jus. Tapi, jangan kebanyakan pakai gula!



Itu tadi, beberapa kebiasaan yang bisa remaja lakukan biar bisa glow up meski tanpa skincare.



Kalau udah ada budget, baru deh beli skincare mendasar. Jangan dipaksakan ya, girls! (*)