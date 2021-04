LUCINTA Luna Terkini, Video Terbarunya Bikin Susi Pudjiastuti Emosi, Susi Luapkan Keprihatinannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Video baru Lucinta luna tak hanya dapat kecaman dari netizen, artis Davina Veronica dan Susi Pudjiastuti juga turut mengecam.

Tindakan Lucinta Luna dianggap mengabaikan upaya penyelamatan satwa yang dilindungi.

"Banyak orang mengira uang dan ketenaran dapat membeli dan mengizinkan untuk melakukan apa saja, termasuk kedunguan dan menjadi bodoh," tulis Susi Pudjiastuti.

Susi Pudjiastuti menuliskan keprihatinannya tersebut melalui akun media sosial.

Davina Veronica juga menyebutkan, apa yang dilakukan Lucinta Luna itu bisa menyakiti lumba-lumba.

"This is really really stupid, uneducated, cruel and heartless," tulis Davina Veronica.

"Sedih banget melihat ini. Dolfin ini seperti budak manusia. A slave for human entertainment," lanjut Davina Veronica.

"Kamu tahu tidak bahwa dolfin adalah hewan paling cerdas di bumi ini. They are intelligent, complex and gentle creature. There are social beings," tulisnya.

Lucinta Luna dihujat warganet saat beredar video yang memperlihatkannya sedang berenang bersama lumba-lumba di salah satu tempat wisata di Bali.

Namun apa yang dilakukan Lucinta Luna itu dianggap tidak mendidik dan mengabaikan upaya penyelamatan satwa, terutama lumba-lumba.