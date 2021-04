PREDIKSI MU vs Granada Liga Europa - Skuad Pincang Setan Merah, Cek Update Skor Hasil MU vs Granada

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Manchester United diprediksi tetap diunggulkan atas Granada dalam lanjuan leg kedua Perempat Final Liga Eropa, Jumat 16 April 2021 dini hari WIB.

Duel sengit Manchester United vs Granada Liga Eropa berlangsung di Old Trafford, mulai pukul 02.00 WIB.

Saksikan pertandingan Manchester United vs Granada yang ditayangkan SCTV atau update skor hasil Manchester United vs Granada via link live score di bawah ini.

Tampil Pincang

Manchester United yang bertindak sebagai tuan rumah harus tampil pincang dalam menghadapi wakil asal Spanyol ini.

Unggul agregat 2-0 atas Granada, MU dipastikan tampil pincang tanpa tiga pemain andalannya karena mengalami hukuman akumulasi kartu kuning.

Ketiga pemain Manchester United yang absen karena akumulasi yakni Harry Maguire, Luke Shaw dan Scott McTominay.

Kondisi pincang tuan rumah Manchester United seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Granada yang belum menyerah untuk mengejar tiket Semifinal Liga Eropa.

Sang pelatih Granada, Diego Martinez pun menyiapkan strategi khusus berdasar pengalaman kekalahan di leg pertama.

Diego Martinez ingin para pemain Granada tampil cerdas selama jalannya 90 menit pertandingan.