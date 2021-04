LIVE SCORE Hasil Dortmund vs Manchester City UCL, Cek Line-up & Update Hasil Liga Champions 8 Besar

Ilustrasi Dortmund vs Manchester City Liga Champions Babak 8 Besar, duel Marco Reus vs Kevin de Bruyne.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update live score hasil Dortmund vs Manchester City dalam lanjutan leg kedua Perempat Final Liga Champions, Kamis 15 April 2021 dini hari WIB.

Pertandingan antara Borussia Dortmund vs Manchester City berlangsung, di Signal Iduna Park, mulai pukul 02.00 WIB.

Die Borussen - julukan Dortmund hanya butuh satu gol tanpa kebobolan untuk memastikan lolos ke babak semifinal.

Jika itu terjadi, maka Dortmund akan menghadapi lawan tangguh pada babak semifinal, yakni PSG yang terlebih dahulu lolos.

Saksikan Dortmund vs Manchester City yang disiarkan live Vidio.com atau update skor hasil Dortmund vs Manchester City via link live score di bawah ini.

Melansir Tribunnewscom, tuan rumah Borussia Dortmund yang diarsiteki Edin Terzic berharap dua pemain andalannya bisa tampil.

Kedua pemain yang diharapkan Terzic untuk bisa tampil menghadapi pemuncak klasemen Liga Inggris adalah Mats Hummels dan Marco Reus.

Mats Hummels dan Marco Reus diketahui tidak bisa bermain selama 90 menit saat Dortmund mengalahkan tuan rumah Stuttgart di Bundesliga Liga Jerman.

Hummels diganti babak kedua oleh Emre Can sedangkan Ansgar Knauff menggantikan Reus yang hanya bertahan hingga menit 67.

Vitalnya dua pemain ini dibutuhkan oleh Terzic untuk berjuang membawa Dortmund lolos ke Semifinal Liga Champions.