PROMO KFC Terbaru Hari Ini 12 April 2021, KFC Crazy Deals hingga Krispy Burger KFC Mulai 54 Ribuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk nikmati beragam promo KFC yang bisa kamu nikmati hari ini Senin 12 April 2021.

Kali ini KFC memiliki promo KFC Krispy Burger dengan triple burger bikin puas makannya.

Melalui postingan feed dan instagram stories @kfcindonesia, ada sejumlah promo KFC yang siap menemani weekend kamu diantaranya promo KFC Crazy Deals di Mall favorit kalian.

KFC juga memiliki promo Weekdays All Day 5 Ayam + 3 Nasi murah banget di gerai KFC terdekat.

Kemudian ada promo Oh My Jago yang menggugah selera.

Kemudian promo KFC Crazy Deals, Sup Ayam & Cream Soup KFC.

Berikut rangkuman sejumlah promo seru KFC pekan ini dilansir dari instagram @kfcindonesia ini:

Triple Krispy Burger

TRIPLE BURGERNYA, BIKIN PUAS MAKANNYA! ⁠

⁠

Yuk cobain nikmatnya Krispy Burger KFC yang dipadukan dengan Grilled Soy Sauce di promo TRIPLE KRISPY BURGER! Mulai dari Rp54.545 aja, kamu bisa dapetin TIGA KRISPY BURGER yang dibaluri saus pedas-manis.⁠

⁠

Yuk jangan sampai ketinggalan buat cobain dan buruan pesan TRIPLE KRISPY BURGER yang puas nikmatnya serasa di rumah!⁠

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Menu ini terdiri dari 3 pcs Krispy Burger. Berlaku di seluruh store KFC Indonesia pada 12-30 April 2021.⁠

- Berlaku untuk dine-in, take away, Home Delivery, Drive-thru dan ojek online⁠

- Tidak berlaku di KFC Box, kFC Catering dan seluruh store bandara Soekarno-Hatta⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠

KFC Crazy Deals