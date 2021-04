101 Kasus Terungkap dalam Operasi Pekat Polres Bengkayang Tahun 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Kasat Reskrim Polres Bengkayang Akp Antonius Trias Kuncorojati, menyampaikan operasi pekat tahun 2021 dilakukan pada tanggal 29 Maret sampai 11 April

Akp Antonius Trias Kuncorojati mengungkapkan, bahwa tujuan dilakukan operasi pekat tahun 2021 menciptakan kondusifitas kegiatan masyarakat menjelang bulan suci Ramadhan.

Sejumlah kasus- kasus penyakit masyarakat telah diungkap oleh pihak Polres Bengkayang untuk mengantisipasi dan menjaga kondisi masyarakat di Kabupaten Bengkayang terutama selama masa pandemi Covid-19 dan menyambut bulan Suci Ramadhan tahun 2021.

"Kasus perjudian, TO (target operasi) Kita berjumlah 6 terungkap 4, Miras TO bisa mengungkap 43, dari prostitusi, premanisme, Narkotika, petasan dan sajam masing-masing TO 1 kita sudah ungkap," Terang Akp Antonius.

"Prostitusi jumlah 4 kita ungkap, premanisme berjumlah 15, Narkotika berjumlah 1, petasan berjumlah 2 dan sajam berjumlah 32," tambahnya.

Untuk kasus perjudian yakni judi kupon putih 2 kasus dan judi makau 2 kasus, lanjut Akp Antonius, telah mengamankan uang sitaan barang bukti sejumlah Rp 4.1 Juta.

"Untuk kasus miras, sudah diungkap 43 notabene Tipiring (tindak pidana ringan) yang langsung ke pengadilan berjumlah 2. Kemudian untuk tindakan pembinaan langsung buat surat pernyataan," jelasnya.

Pada kasus prostitusi dan premanisme secara pembinaan langsung oleh Unit Reskrim Polres Bengkayang dengan membuat surat pernyataan.

"Narkotika kita ungkap 1 kasus tersangka 1, petasan dari TO 1 kita mengungkap 2, sajam dan senpi target 1 kita ungkap 32. Dari TO 32 ini kita buat surat pernyataan," ujar Akp Antonius.

Hasil operasi pekat tahun 2021, Akp Antonius menyebut pencapaian yang dilakukan selama operasi ini mengungkap 101 kasus penyakit masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

"Ungkap 101 kasus, dengan jumlah tersangka yaitu 5. 4 tersangka perjudian, dan 1 tersangka Narkotika," tutur Kasat Reskrim Bengkayang ini.

Untuk tindak pidana ringan, langsung kepada pihak kejaksaan negeri Bengkayang dengan tindakan denda dan senpi yang ditemukan dan diamankan oleh pihak Polres Bengkayang juga termasuk dalam operasi pekat. (*)