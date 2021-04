JADWAL Liga Champion 2021 Leg Kedua Babak 8 Basar Live SCTV Tayang Rabu dan Kamis Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update jadwal terbaru Liga Champions 2021, babak perempat final leg kedua kembali dilanjutkan Rabu 14 April 2021.

Delapan klub akan menentukan langkahnya di babak delapan besar musim ini. Empat partai yang akan menentukan perebutan tiket babak semifinal di antaranya, Chelsea vs FC Porto, PSG Vs Bayern Munchen, Dortmund vs Manchester City, Liverpool vs Real Madrid.

Hasil leg pertama, berkesudahan dengan kejutan-kejutan.

Jadwal siaran Liga Champions disiarkan live SCTV leg kedua mulai pukul 02.00 WIB.

Jadwal padat dijalani tim-tim yang tampil di perempat final liga champion.

Sebelum leg kedua, tim-tim yang lolos ke babak perempat final juga kembali melakoni laga di liga domestik masing-masing.

Hanya berselang sepekan, leg kedua digelar untuk menentukan empa tim yang meraih tiket semifinal untuk semakin dekat dengan partai puncak yang akan digelar di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, Turki.

Leg kedua Chelsea vs Porto dan PSG kontra Bayern Munchen akan menjadi petarungan lebih dulu dihelat pada Rabu 14 April.

Kemudian dilanjutkan antara Borussia Dortmund vs Manchester City, dan Liverpool kontra Real Madrid.

Porto mengusung misi berat kala bertandang ke markas Chelsea, di stadion di Samford Bridge.