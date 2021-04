Urutan Penggunaan Skincare Agar Hasilnya Efektif, Perhatikan Langkah-Langkahnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Tidak ada jalan pintas untuk kulit yang cantik dan sehat.



Selain memerlukan perawatan rutin, cara penggunaan produk perawatan kulit atau skin care yang tepat juga penting untuk mencapai hasil yang optimal.



Urutan pemakaian skin care adalah hal yang penting atau kamu tidak akan mendapatkan manfaat perawatannya.



"Hal paling penting dalam urutan pemakaian skin care adalah penyerapannya."

"Jika urutannya tidak tepat, maka kamu hanya membuang uang saja," ungkap dokter kulit tersertifikasi di Los Angeles, Dr Shirley Chi, MD, seperti dilansir Bustle.



Aturan umumnya adalah mengaplikasikan mulai dari produk dengan tekstur paling ringan hingga paling kental.



Untuk lebih rincinya, berikut urutan skin care yang bisa kamu terapkan agar hasilnya optimal:



1. Pembersih wajah



Hal paling penting dari rutinitas skin care adalah membersihkan wajah.



Jika tahapan ini dilewatkan, kamu hanya akan mengaplikasikan produk di atas "kanvas" penuh minyak dan kotoran, sehingga produk tidak akan menyerap dengan maksimal.



Produk semahal apa pun tidak akan bekerja jika diaplikasikan pada kulit yang kotor.



Baik sekali maupun dua kali pembersihan, pastikan menggunakan produk yang cocok dengan tipe kulitmu dan tidak akan menyebabkan kulit kering.



2. Toner



Selain untuk menyeimbangkan pH kulit sebelum mengaplikasikan produk skin care berikutnya, toner juga bisa membantu mendukung tujuan kulit lainnya.



Misalnya, menghidrasi dengan asam hialuronat atau gliserin, mencerahkan dengan antioksidan seperti vitamin C, pengelupasan dengan enzim buah atau pengelupas kimiawi, serta mengatasi masalah kulit seperti jerawat dengan asam salisilat.



Pilihlah toner yang sesuai dengan masalah kulitmu.



Aplikasikan toner pada kulit yang lembap segera setelah dibersihkan.

3. Krim mata



Tidak semua orang menggunakan krim mata. Biasanya, krim mata digunakan untuk mengobati kondisi seperti lingkar hitam dan mata bengkak atau untuk melembapkan area tersebut.



Jika kamu menggunakannya, pastikan mengaplikasikan krim mata sebelum produk dengan bahan aktif lainnya.

Sebab, kulit di area mata lebih halus dan rentan terhadap iritasi.



Carilah bahan-bahan seperti vitamin C dan retinol untuk menghilangkan lingkaran hitam, kafein dan antioksidan untuk melawan bengkak, dan kandungan yang melembapkan kulit, seperti squalane, asam hialuronat, serta ceramide untuk melembapkan.



4. Serum



Ini adalah produk yang mengandung bahan aktif dalam jumlah terkonsentrasi, sehingga kandungannya bisa apa saja mulai dari vitamin C hingga anti-peradangan, retinol, atau peptida.



Bergantung pada kondisi dan masalah kulitmu, mungkin saja penggunaan serum lebih dari satu produk atau terdiri dari beberapa bahan aktif.



Itulah mengapa urutan yang tepat sangatlah penting.



Jika menggunakan lebih dari satu bahan aktif, mungkin kamu perlu memisahkan waktu penggunaannya untuk mencegah kelebihan beban pada kulit yang dapat menyebabkan iritasi.



Misalnya, menggunakan serum vitamik C di pagi hari dan eksfoliator kimiawi di malam hari.



Jika kamu menggunakan produk dengan asam hialuronat, disarankan untuk menggunakannya terlebih dahulu untuk membantu kulit mentoleransi bahan aktif yang lebih kuat, seperti retinol, yang cenderung membuat kulit kering.



Jika kamu menggunakan beberapa serum atau produk dengan bahan aktif, konsultasikanlah dengan dokter terlebih dahulu untuk memastikan efektivitas dan keamanan penggunaannya terhadap kulit.



5. Pelembap



Saatnya menutup serum dengan pelembap.



Kamu bisa memilih formula pelembap berbahan dasar air untuk jenis kulit berminyak, formula oklusif berbahan dasar minyak, atau formula emolien alias krim dan balsem yang lebih tebal.



Mengaplikasikan pelembap sebelum serum dapat memperlambat penetrasi bahan aktif di dalam serum. Jadi, jangan tertukar.



Jika kulitmu terasa sangat kering atau dehidrasi, direkomendasikan untuk menggunakan krim yang lebih kental di malam hari untuk membantu mencegah kehilangan air.



Urutan pemakaian skin care yang sama juga dapat diaplikasikan untuk pagi hari.



Namun, di pagi hari kamu bisa mengakhiri rangkaian dengan menggunakan tabir surya.

Perawatan Skincare

Produk perawatan kulit (skin care) kini mudah ditemukan di mana saja dan ada banyak sekali pilihan yang tersedia.



Namun, banyaknya pilihan produk skin care tak jarang malah membuat orang bingung memilih mana yang paling cocok dengan kondisi kulitnya.



Nah, memilih produk skin care sesuai tipe kulit sangatlah dianjurkan untuk mencegah timbulnya masalah kulit lain.



Bagaimana mengetahui kandungan yang tepat untuk kondisi kulit kita? berikut tipsnya:



1. Kulit Kering



Kulit kering cenderung terlihat kasar bahkan bersisik.



Pori-pori pemilik kulit kering juga lebih terlihat.



Jika memiliki jenis kulit kering, kamu perlu perawatan ekstra yang dapat menghidrasi kulitmu secara mendalam.



Kamu bisa memilih produk dengan kandungan Hyaluronic Acid, Lactic Acid serta bahan-bahan alami yang memiliki khasiat melembapkan, seperti buah delima, madu, mawar, aloe vera, shea butter, dan lainnya.



2. Kulit Berminyak



Kulit berminyak biasanya memiliki pori-pori terbuka, jerawat dan komedo.



Seseorang dengan kulit berminyak pasti sering merasa kesulitan untuk menjaga makeup agar lebih tahan lama.



Oleh karena itu, gunakanlah skin care dengan kandungan Hyaluronic Acid dan/atau Niacinamide.

