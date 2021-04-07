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Liga Champion 2021 Live SCTV Nanti Malam Bayern Munich VS PSG Jam 02.00 8 Besar Liga Champion

Leg pertama 8 April 2021 (02.00) Bayern Munich VS PSG FC Porto VS Chelsea. 7 April 2021 - Real Madrid VS Liverpool Manchester City VS Borussia Dortmun

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TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Bayern Munchen Vs Paris-Saint Germain (PSG), Leg 1 Perempat Final Liga Champions 2021-2021 Live SCTV, Kamis 8 April 2021 pukul 02.00 WIB. 

Update Liga Champions 2021 DI SINI 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal 8 besar liga Champion leg 1 akan dimulai pada Rabu 7 April 2021 dan 8 April 2021 waktu indonesia.

Ada 8 tim yang akan bertanding memperebutkan tiket semifinal liga champion.

Di antaranya Manchester City vs Borussia Dortmund FC Porto vs Chelsea Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain (PSG) dan Liverpool vs Real Madrid

Pertandingan 8 besar liga Champion leg 1 telah berakhir antara Manchester City vs Borussia Dortmund dan Real Madrid vs Liverpool Rabu 7 April 2021.

Hasil Liga Champion dini hari tadi berakhir dengan tersungkurnya wakil Inggris Liverpool.

Wakil Spanyol Real Madrid sukses menggilas Liverpool dengan skor 3-1.

Sementara wakil Inggris lainnya Manchester City berhasil meraih kemenangan atas wakil Jerman Borussia Dortmund.

Skor 2-1 bertahan hingga peluit akhir ditiup Wasit Ovidiu Hategan.

Pertandingan berikutnya Kamis 8 April 2021 FC Porto vs Chelsea  dan Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain (PSG).

Baca juga: Hasil Liga Champion Dini Hari Tadi Liverpool Tersungkur Manchester City Menang Tipis 8 Besar Liga

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Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
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Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
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