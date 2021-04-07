Liga Champions
Liga Champion 2021 Live SCTV Nanti Malam Bayern Munich VS PSG Jam 02.00 8 Besar Liga Champion
Leg pertama 8 April 2021 (02.00) Bayern Munich VS PSG FC Porto VS Chelsea. 7 April 2021 - Real Madrid VS Liverpool Manchester City VS Borussia Dortmun
Update Liga Champions 2021 DI SINI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal 8 besar liga Champion leg 1 akan dimulai pada Rabu 7 April 2021 dan 8 April 2021 waktu indonesia.
Ada 8 tim yang akan bertanding memperebutkan tiket semifinal liga champion.
Di antaranya Manchester City vs Borussia Dortmund FC Porto vs Chelsea Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain (PSG) dan Liverpool vs Real Madrid
Pertandingan 8 besar liga Champion leg 1 telah berakhir antara Manchester City vs Borussia Dortmund dan Real Madrid vs Liverpool Rabu 7 April 2021.
Hasil Liga Champion dini hari tadi berakhir dengan tersungkurnya wakil Inggris Liverpool.
Wakil Spanyol Real Madrid sukses menggilas Liverpool dengan skor 3-1.
Sementara wakil Inggris lainnya Manchester City berhasil meraih kemenangan atas wakil Jerman Borussia Dortmund.
Skor 2-1 bertahan hingga peluit akhir ditiup Wasit Ovidiu Hategan.
Pertandingan berikutnya Kamis 8 April 2021 FC Porto vs Chelsea dan Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain (PSG).
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