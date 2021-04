Hasil Liga Champion Mancherster City Vs Borussia Dortmund, Madrid Ulangi Kemenangan Atas Liverpool

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil liga champions di perempat final tadi malam Real Madrid Vs Liverpool dan Mancherster City Vs Borussia Dortmund.

Para tuan rumah dalam pertandingan berhasil unggul.

Baik itu Real Madri yang menang 3-1 atas Liverpool dan Manchester City 2-1 atas Borussia Dortmund.

Pertandingan ini berlangsung pada leg pertama dilanjutkan leg kedua untuk mendapatkan tiket ke semi final Liga Champions 2021.

Perempat ini akan diselesaikan dengan dua putaran sehingga tim yang menang masih harus kembali berjuang untuk memenangkan poin gol secara agregat.

Untuk pertandingan selanjutnya adalah akan digelar esok hari Kamis 8 April 2021 pukul 02:00 Bayern Munich vs Paris Saint-Germain dan Porto vs Chelsea.

Pada leg kedua akan dilaksanakan pekan depan 14 - 15 April 2021 pukul 02:00 Paris Saint-Germain vs Bayern Munich, Chelsea vs Porto dan esok harinya Kamis Liverpool vs Real Madrid dan Borussia Dortmund vs Manchester City.

Semua tim di perempat final sama-sama memperebutkan tiket ke semifinal dengan mengumpulkan point gol terbanyak secara agregat.

Seluruh pertandingan perempat final Liga Champions 2021 disiarkan langsung di SCTV dan TV Champions link terdapat pada bagian akhir artikel.

Real Madrid 3-1 Liverpool