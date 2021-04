Wendy Red Velvet Rilis Album Solois 'Like Water' Masuk charts iTunes di 30 Negara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Wendy Red Velvet baru saja merilis album solo perdananya berjudul Like Water dengan lagu "Like Water" dan "water This Rain Stops" pada 5 April 2021 kemarin.

"Like Water" merupakan lagu pop balada akustik dengan suara jernih Wendy.

Sementara "When This Rain Stops" adalah balada piano bertempo lambat dengan lirik yang mencerminkan pengalaman Wendy sendiri, menawarkan pesan yang menghibur kepada pendengar, mengingatkan kepada mereka bahwa orang boleh beristirahat jika perlu.

Video musik "Like Water" yang dirilis hari ini telah ditonton sebanyak lebih dari 400.000 kali.

Tagar #TodayIs_WendySolo menjadi trending di beberapa negara seperti Vietnam, Indonesia, Malaysia, Arab, Meksiko.

Baca juga: Drama Korea The Seashore Village Chachacha Shin Min Ah dan Kim Seon Ho Akhirnya Beradu Akting

Baca juga: Ada Apa dengan Spotify dan Kakao M ? Ratusan Lagu KPOP Hilang ! Daftar Artis Korea Dihapus Spotify

Banyak penggemar memuji suara Wendy dan konsep video musik "Like Water".

"Udah enggak tahu berapa kali denger tetep aja sukak suaranya," tulis @mylzen_.

"Album Wendy begitu indah. Aku mencintainya, ini benar-benar album solois favoritku di kpop," tulis @jaemrenrey.

"Wendy membuktikan bahwa dia adalah vokalis utama di generasi tiga," tulis @magicmusicianKJ.

Member grup Red Velvet ini, mengaku awalnya tidak percaya akan debut sebagai solois.