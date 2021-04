Live Streaming Man City Vs Dortmund dan Real Madrid Vs Liverpool Liga Champion Malam Ini Jam 02:00

Update Liga Champions 2021 DI SINI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertemuan tim 8 besar di perempat final Liga Champions UEFA 2021 akan menyita banyak penggemarnya.

Seluruh tim akan bertarung habis-habisan untuk mendapatkan tiket ke semi final.

Pertandingan laga perempat final akan dihelat 2 putaran home-awaydi leg pertema dan leg kedua.

Hasil drawing leg pertama perempat final dijadwalkan pada 7-8 April 2021, disusul leg kedua 14-15 April 2021 hari Rabu dan Kamis.

Leg Pertama dijadwalkan Rabu 7 April 2021 berlangsung pukul 02:00 Real Madrid vs Liverpool dan Manchester City vs Borussia Dortmund.

Kemudian esok harinya Kamis 8 April 2021 pukul 02:00 Bayern Munich vs Paris Saint-Germain dan Porto vs Chelsea.

Untuk leg kedua akan dilaksanakan pekan depannya.

Leg Kedua tanggal Rabu 14 April 2021 pukul 02:00 Paris Saint-Germain vs Bayern Munich, Chelsea vs Porto dan esok harinya Kamis Liverpool vs Real Madrid dan Borussia Dortmund vs Manchester City.

8 tim ini akan sama-sama memperebutkan tiket ke semifinal dengan mengumpulkan point gol terbanyak secara agregat.