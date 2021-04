Ilustrasi - Jadwal Liga Champion Dini Hari Nanti Real Madrid VS Liverpool Manchester City VS Borussia Dortmund.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal 8 besar liga Champion leg 1 akan dimulai pada Rabu 7 April 2021 waktu indonesia.

Ada 8 tim yang akan bertanding memperebutkan tiket semifinal liga champion.

Di antaranya Manchester City vs Borussia Dortmund FC Porto vs Chelsea Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain (PSG) dan Liverpool vs Real Madrid

Hasil undian perempat final liga champion menempatkan wakil Inggris Liverpool melawan wakil Spanyol Real Madrid.

Kemudian wakil Inggris lainnya Manchester City akan melawan wakil Jerman Borussia Dortmund.

Wakil Portugal FC Porto melawan wakil Inggris lainnya Chelsea. Sementara wakil Perancis PSG melawan wakil Jerman Bayern Munchen.

Prediksi Manchester City vs Borussia Dortmund

Rangkaian leg pertama babak perempat final Liga Champions bakalan dimulai pada Rabu 7 April 2021 dinihari. S

alah satunya akan mempertemukan raksasa Inggris, Manchester City dengan Borussia Dortmund.

Duel pertama ini akan digelar di markas Manchester City, yakni The City of Manchester Stadium alias Etihad Stadium.