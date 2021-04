Yok tonton siaran H2H Real Madrid Vs Liverpool, Prediksi Skor Madrid Vs Liverpool | Cek Jadwal Liga Champion di SCTV malam ini Selasa 6 April 2021 / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Siapa yang akan menjadi pemenang di laga lanjutan jadwal perempat final Liga Champions 2021 malam ini antara Real Madrid Vs Liverpool , Selasa 6 April 2021 waktu Eropa atau Rabu 7 April 2021 WIB dini hari nanti?

Dari prediksi skor Real Madrid Vs Liverpool, tim mana yang lebih Sobat Tribun Pontianak jagokan?

Hasil Real Madrid Vs Liverpool dalam lanjutan jadwal Liga Champion SCTV malam ini tentunya akan menjadi bekal penting bagi kedua tim.

Terutama dalam memastikan lebih awal tempat ke jadwal semifinal Liga Champions 2021 nanti.

Duel penentu hasil Real Madrid Vs Liverpool kali ini sendiri akan dilangsungkan di Stadion Alfredo Di Stefano dan mulai kick off sejak pukul 02.00 WIB dini hari nanti.

Dalam membuat prediksi skor Real Madrid Vs Liverpool tersebut, satu di antara data yang bisa jadi acuan adalah catatan head to head Real Madrid Vs Liverpool alias H2H Real Madrid Vs Liverpool

Nah, berikut kami tampilkan data terkait H2H Real Madrid Vs Liverpool atau head to head Real Madrid Vs Liverpool untuk acuan prediksi skor Real Madrid Vs Liverpool dari hasil Liga Champions tadi malam Rabu 7 April 2021 dini hari nanti tersebut, kami rangkum dari laman Soccer24 :

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Real Madrid di Berbagai Ajang

- 03.04.21 LL Real Madrid Eibar 2 : 0 W

- 20.03.21 LL Celta Vigo Real Madrid 1 : 3 W