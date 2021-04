GM Aston Pontianak Harap Ada Kelonggaran untuk Buka Puasa Bersama

GM Aston Hotel Pontianak and Convention Center, Anto W Soemartono mencuci tangan sebelum berinteraksi dengan para staff hotel, Jumat (5/6/2020).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Momen buka puasa bersama atau yang sering disebut Bukber sudah menjadi sebuah tradisi yang tak terpisahkan di masyarakat saat di Bulan Ramadhan.

Selain sebagai momen untuk kebersamaan juga sebagai sarana memperat tali silaturahmi.

Dengan adanya momen buka bersama tersebut pihak perhotelan selalu menyiapkan paket-paket untuk bukber serta memberikan pelayanan sebaik mungkin.

General Manager Aston Pontianak Hotel And Convention Center, Anto W Soemartono mengatakan sebagai pihak hotel sangat mengharapkan adanya lampu hijau untuk pelaksanaan buka puasa bersama di hotel, dengan tetap menerapan protokol kesehatan.

“Pada momen Bulan Ramadhan, tentunya buka puasa bersama ini sangat membantu kami dalam meningkatkan pemasukan bagi perhotelan,” ujarnya kepada Tribun Pontianak, Selasa 6 April 2021.

Karena sebagaimana biasanya jika saat ramadhan diakuinya tingkat okupansi kamar cenderung turun dibanding bulan lainnya.

“Hotel ASTON sangat siap untuk menerapkan protokol kesehatan. kami telah mempersiapkannya dengan mengurangi kapasitas tempat untuk buka puasa setengah dari biasanya,”jelasnya.

Misalnya untuk area Restoran Majesty yang tahun sebelumnya bisa untuk 200 orang, maka di tahun ini dibatasi hanya 100 orang, begitu juga untuk outlet atau ruang meeting lainnya.

“Selain pengurangan kapasitas, kami akan melakukan pengecekan suhu sebelum masuk, menyediakan handsanitizer di beberapa titik dan juga nantinya staf akan melayani tamu dalam mengambil makanan seperti yang sudah kami terapkan saat sarapan pagi (breakfast),”jelasnya.

Lalu dikatakannya untuk tahun ini, Hotel ASTON menghadirkan tema Dapoer Ramadhan untuk Paket Buka Puasa.

Konsep sajian menu all you can eat, dengan menu masakan rumahan atau nusantara mulai dari takjil, menu utama hingga live cooking akan disajikan nanti selama Bulan Ramadhan mulai dari Pukul 17.30 sd 20.00 WIB.

“Paket Dapoer Ramadhan ini per orang nya Rp 95.000nett untuk semua makanan yang disajikan,”pungkasnya. (*)