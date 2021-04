Bupati Jarot Dukung Kegiatan Komunitas Petani Milenial Sintang Gelar Diklat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Bupati Sintang, Jarot Winarno mendukung kegiatan Komunitas Petani Milenial Sintang, menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Three In One angkatan XLVI tahun 2021 Operator Mesin dan Peralatan Produksi Pada Peralatan Mesin Kelapa Sawit (PMKS).

Menurut Jarot, diklat tersebut upaya untuk mengasah Soft Skill anak milenial di Kabuapten Sintang.

“Diklat ini menegaskan bahwa kaum milenial harus bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Saat ini dunia berubah, ada namanya disrupsi teknologi, yang merupakan perubahan mendasar yang membuat kita harus mengubah diri kita, seperti perubahan dalam budaya, gaya hidup, penggunaan teknologi yang sangat luar biasa majunya, sehingga perlu kiranya anak muda bisa beradaptasi dan menjawab tantangan kedepannya,” kata Jarot, Selasa 6 April 2021.

Jarot menilai, kesuksesan itu tidak hanya mengandalkan akademik tetapi lebih kepada non-akademik. Sebab berdasarkan penelitian, modal sukses di lapangan pekerjaan itu disumbangkan dari kompetensi akademik hanya 20%, dan 80% itu dari non-akademik.

“Dari non-akademik itu disebut dengan soft skill,” jelasnya.

Soft skill terbagi menjadi beberapa hal, pertama kemampuan mengelola diri, kemampuan sosial, yang berorganisasi, dan kemampuan lobby.

“Jadi jangan hanya mengandalkan dunia pendidikan saja untuk mencapai kesuksesan, karena 80% dari non-akademik itu yang menentukan kita sukses, terus asah softskill kalian," pesan Jarot.

Cara mengembangkan soft skill agar menjadi wirausaha yang sukses kedepannya, salah satu di antaranya melalui diklat ini.

“Setelah mendapatkan sertifikat ada yang namanya grafik kewirausahaan. Saat ini kalian masih berada di zona kerja, nanti tingkatkan soft skill kalian agar bisa menjadi investor bagi diri sendiri, naik lagi menjadi manajer, owner, hingga pada puncaknya kalian bisa menjadi wirausaha yang sukses kedepannya, kalian bisa mengatur semuanya. Pesan saya, kepada para peserta yang ikut pelatihan ini, selain sertifikat yang akan kalian dapatkan, terus kembangkan soft skill kalian, punya sertifikat pun percuma kalau tidak diimbangi dengan soft skill yang mumpuni,” pesannya. (*)