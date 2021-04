Berikan Kemudahan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau Lakukan Layanan di Hari Libur

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKIM) Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, Candra Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Sanggau memberikan kuota untuk Layanan Paspor Simpatik sebanyak 20 pemohon. Layanan paspor simpatik ini dilaksanakan pada Sabtu 10 April 2021 pukul 08.30 sampai pukul 12.00 Wib.

Layanan Paspor Simpatik adalah Layanan Paspor yang dilakukan di hari libur (Ditentukan oleh Kanim) dan dilaksanakan di Kantor Imigrasi.

"Pemohon bisa datang langsung (Walk in) ke Kantor Imigrasi (Kanim) tanpa harus melakukan pendaftaran antrian paspor secara online melalui APAPO. Prinsip ini sama dengan prinsip pelayanan paspor di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang sudah berjalan sejak Desember 2020,"katanya melalui telpon selulernya, Selasa 6 April 2021.

Dikatakannya, Prinsip pelayanan dalam Layanan Paspor Simpatik adalah FIRST COME FIRST SERVED dimana pemohon yang mendaftar duluan akan menjadi prioritas untuk dilayani terlebih dahulu.

"Hal ini berbeda dengan prinsip antrian dalam APAPO (Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online) dimana pemohon bisa menentukan sendiri kapan waktunya datang ke Kantor Imigrasi,"jelasnya.

Untuk Layanan Paspor Simpatik Kantor Imigrasi Kelas II TP Sanggau hanya melayani permohonan paspor baru dan penggantian, Karena habis masa berlaku dan halaman penuh. "Untuk penggantian karena rusak atau hilang hanya bisa diajukan di hari kerja,"ujarnya.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk pemohon paspor baru adalah eKTP, KK, Akta Kelahiran/Akta Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah dan Penetapan Ganti Nama bagi yang melakukan ganti nama.

"Sedangkan untuk penggantian paspor lama yang diterbitkan mulai 2009 ke atas cukup melampirkan Paspor Lama dan eKTP. Untuk penggantian paspor lama yang diterbitkan sebelum 2009 harus melampirkan persyaratan sebagaimana permohonan paspor baru,"tegasnya.

Lanjutnya, Biaya dari Layanan Paspor Simpatik ini adalah sebesar Rp 350 ribu rupiah.

Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank atau Kantor Pos. Pembayaran harus dilakukan paling lambat tujuh hari setelah menerima billing untuk pembayaran.

"Paspor akan selesai dicetak tiga hari setelah dilakukan pembayaran. Setelah selesai cetak,paspor harus diambil dalam waktu 30 hari. Apabila tidak diambil dalam kurun waktu tersebut maka paspor akan dibatalkan oleh Kepala Kantor Imigrasi,"jelasnya.

Pengambilan paspor bisa dilakukan secara mandiri atau dikirim via Kantor Pos dengan catatan telah melakukan pembayaran jasa pengiriman paspor di Kantor Pos bersamaan saat melakukan pembayaran paspor via Kantor Pos.

Candra menambahkan bahwa Layanan Paspor Simpatik ini sebagai wujud kepedulian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang tidak bisa datang ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau di hari kerja.

Dalam melakukan Layanan Paspor Simpatik ini Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dan diharapkan masyarakat yang ingin menerima layanan ini juga menerapkannya secara disiplin. (*)