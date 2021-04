UPDATE HASIL Manchester United vs Brighton Live - Aksi Bruno Fernandes, Cek Hasil Liga Inggris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update hasil Manchester United vs Brighton and Hove Albion dalam lanjutan Liga Inggris pekan 30, Senin 5 April 2021 dini hari WIB.

Pertandingan Manchester United vs Brighton and Hove Albion berlangsung, di Stadion Old Trafford mulai pukul 02.00 WIB.

Susunan Pemain Manchester United vs Brighton and Hove Albion

Manchester United (4-2-3-1)

26-Dean Henderson; 29-Aaron Wan-Bissaka, 2-Victor Lindelof, 5-Harry Maguire, 23-Luke Shaw; 6-Paul Pogba, 17-Fred; 11-Mason Greenwood, 18-Bruno Fernandes, 10-Marcus Rashford; 7-Edinson Cavani

Pelatih: Ole Gunnar Solskjaer (Norwegia)

Brighton and Hove Albion (4-4-2)

26-Robert Sanchez; 15-Jakub Moder, 5-Lewis Dunk, 3-Ben White, 34-Joel Veltman; 11-Leandro Trossard, 14-Adam Lallana, 8-Yves Bissouma, 13-Pascal Gross; 9-Neal Maupay, 18-Danny Welbeck

Pelatih: Graham Potter (Inggris)

