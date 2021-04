PREDIKSI Skor Manchester City Kontra Borussia Dortmund di Perempat Final Liga Champions 2021

Prediksi skor Manchester City Vs Borussia Dortmund Leg 1 Perempat Final Liga Champions 2021-2021 Live SCTV, Rabu 7 April 2021 pukul 02.00 WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak prediksi skor jelang laga Manchester City kontra Borussia Dortmund di perempat final Liga Champions Selasa 7 April 2021.

Big match Manchester City Vs Dortmund bakal dilangsungkan di markas City Of Manchester Stadium kick off pukul 02.00 WIB live SCTV.

Bagaimana prediksi pertemuan wakil Inggris dan Jerman ini.

Menakar pertemuan keduanya, baru saja melakoni pertaningan di masing-masing liga.

City berhasil meraih tiga poin atas Leicester City dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan City dicetak oleh Mendy dan Bagriel Jesus.

City pun kian kokoh dipuncak klasemen dan jadi calon peraih juara Liga Inggris.

Sementara hasil yang berbeda justru diraih Dortmund di kancah Liga Jerman.

Borussia Dortmund takluk di kandang sendiri Eintracht Frankfurt dengan skor 1-2.

Dortmund pun tercecer diposisi kelima klasemen sementara Bundesliga.