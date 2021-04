LIGA Eropa UEFA 2020-2021 Live SCTV Babak Delapan Besar Tayang Jumat Malam Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pentas Liga Eropa perempat final leg pertama bakal kembali digulirkan Jumat 9 April 2021.

Liga Eropa bakal disiarkan live SCTV pukul 02.00 WIB.

Empat partai big match yang tak kalah seru bakal tersaji Jumat ini.

Adapun empat partai tersebut di antaranya, Dinamo Zagreb vs Villarreal, Ajax vs AS Roma, Arsenal vs Slavia Praha, Granada vs Man United SCTV.

Adapun leg Leg 2 akan kembali digelar pada Jumat 16 April 2021.

Dua di antaranya partai yang cukup menyedot perhatian yakni juara Liga Eropa musim 2016 akan bertandang ke markas Granada.

Leg pertama partai ini akan digelar di markas Granada pada 9 April 2021 mendatang.

Man United sebelumnya berhasil lolos ke babak perempat final usai menyingkirkan AC Milan.

Sementara Granada secara mengejutkan menyingkirkan wakil Norwegia, Molde .

Kemudian laga lainnya yang tak kalah seriu Ajax Amsterdam akan menjamu satu-satunya wakil Italia di kompetisi eropa yakni AS Roma.