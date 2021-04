HASIL Liga Inggris Manchester United vs Brighton - Gol Mantan Dibalas Rashford & Greenwood, MU Kokoh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Liga Inggris antara Manchester United vs Brighton and Hove Albion berkesudahan dengan kemenangan tim tuan rumah, pada Senin 5 April 2021 dini hari WIB.

Hasil Manchester United vs Brighton and Hove Albion berakhir dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung, di Stadion Old Trafford.

The Red Devils - julukan Manchester United sempat dikejutkan dengan gol cepat tim tamu pada menit ke-13.

Gol dicetak oleh eks pemain Manchester United, Danny Welbeck.

Umpan pemain Brighton disundul Welbeck dan sempat ditepis kiper MU, namun bola rebound kembali disundul sehingga mengoyak gawang.

Turun minum, MU berhasil mencetak dua gol balasan masing-masing lewan Marcus Rashfod dan Mason Greenwood.

Gol Rashford pada menit ke-61 berawal dari umpan pemain Brighton yang kemudian disundul Harry Maguire.

Bola mengarah ke Edison Cavani yang membagikan bola kepada Bruno Fernandes.

Melihat Rashfod kosong di sisi kiri, Fernandes membagi bola yang langsung dieksekusi untuk menundukkan kiper Brighton.

Gol kemenangan MU dari Greenwooh dicetak pada menit ke-83.

