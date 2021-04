PGRI-SLCC Gelar Pelatihan Guru Menulis di Kabupaten Bengkayang

PGRI- Smart Learning and Character Center (SLCC) Provinsi Kalbar bersama PGRI Kabupaten Bengkayang gelar pelatihan guru menulis tahun 2021 di Sekolah Dasar Negeri 14 Bengkayang, Minggu 4 April 2021.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - PGRI- Smart Learning and Character Center (SLCC) Provinsi Kalbar bersama PGRI Kabupaten Bengkayang menggelar pelatihan guru menulis tahun 2021 di Sekolah Dasar Negeri 14 Bengkayang, Minggu 4 April 2021.

Tema dalam kegiatan tersebut yakni membangkitkan kesadaran literasi guru dalam meningkatkan profesionalitas dan penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran.

Ketua PGRI-SLCC Kalbar, Dede Yetty Suminar menyampaikan, bahwa PGRI-SLCC Kalbar merupakan salah satu perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang baru dilantik pada Januari 2020 lalu. Tugas pokok sementara, ia mengungkapkan PGRI-SLCC memiliki tugas melakukan pengembangan profesi guru dan pendidikan karakter berbasis teknologi informasi.

"Pertama adalah guna meningkatkan kemampuan guru dalam menulis. Kedua adalah untuk memfasilitasi dan menerbitkan karya guru dengan menerbitkan buku pola In On In untuk guru di Kabupaten Bengkayang yang akan menjadi produk akhir kegiatan pelatihan," ujar Dede Yetty Suminar.

Kemudian, kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang ini, Dede mengatakan secara teknis, dilakukan sebagai bahan pelatihan guru menulis yang dilakukan dengan kombinasi tatap muka dan daring.

"Selain itu, kedepannya buku hasil karya dalam pelatihan guru menulis ini akan diterbitkan melalui penerbit Top Indonesia, yang berupa artikel ilmiah dan akan diterbitkan pada jurnal tingkat Provinsi," pungkasnya. (*)