Lakukan Penipuan, Purnawirawan TNI Diamankan Polisi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Satreskrim polres kubu raya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penipuan Inisial MY (52) Dan IS (36) warga Jl.Parit Bugis Kubu raya hari sabtu 3 april 2021

Kedua Pelaku Penipuan yang menjanjikan Korban NR (47) Warga Arang limbung sungai raya itu ditawarkan oleh pelaku akan meloloskan anaknya untuk masuk TNI/Wara tanpa tes dengan imbalan 100 Juta rupiah.

Korban NR mengatakan bahwa dirinya di datangi oleh Sdr MY dirumahnya yang menawarkan anaknya untuk masuk TNI/Wara Dan Menjanjikan meloloskan anaknya tanpa tes dengan imbalan 100 juta rupiah dan sdr MY juga meyakinkan saya bahwa kenal dengan salah satu pejabat Danpaskhas Inisial JI yang akan memperioritaskan bisa masuk tanpa tes Kata Korban

Saat dikonfirmasi Kasatreskrim AKP JATMIKO menjelaskan Bahwa benar pihaknya menerima laporan serta melakukan penangkapan pelaku penipuan atas laporan Korban NR (47) .

"Pengakuan korban bahwa dirinya ditawarkan olek pelaku MY (52) untuk meloloskan Putrinya menjadi seorang anggota TNI/Wara dengan nominal imbalan kurang lebih 100 Juta rupiah dan kita ketahui Pelaku merupakan punawirawan TNI dengan pangkat terakhir kapten. Dan dari intrograsi singkat bahwa Keseluruhan korban dari hasil penipuan berjumlah 13 orang dengan kerugian mencapai 1 Milyar rupiah lebih.” jelas kasat

Kasat juga menambahkan bahwa atas pelaporan tersebut pelaku MY dan IS saat ini sudah diamankan di polres kubu raya.

"Dimana sebelumnya dibawa dulu ke Paskhas untuk dilakukan pemeriksaan disana dan selanjutnya diserahkan ke polres kubu raya guna pemeriksaan lebih lanjut," tambah kasat

"Adapun selain pelaku yang kita amankan ada juga barang bukti yang kita amankan dari pelaku yaitu berupa 1 bundel berkas an. MR,.1 bundel berkas an. DC, 1 bundel berkas an. DE, 1 bundel berkas an. HC, 1 bundel bundel berkas an. CH, 1 bundel an. HP, 1 helai baju tulisan psdp penerbangan TNI 2020/2021 warna biru muda, 1 helai baju tulis pansus wara 2020/2021 warna biru tua, 1 helai baju tulisan basus paskhas 2021 warna orange, 1 unit oppo warna biru, 1 unit sepeda merk Panama , 1 unit merk yamaha mio kb. 125 kb. 2149 MV warna kuning, 1 unit sepeda merk univias warna putih, 1 lembar ATM bca , 2 buah buku tabungan bca an. MY," pungkasnya. (*)