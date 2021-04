Live Score Liga Italia Malam Ini - AC Milan vs Sampdoria, Torino vs Juventus dan Bologna vs Inter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah pertandingan menarik akan tersaji malam ini dalam lanjutan Serie A Liga Italia, Sabtu malam hingga Minggu dini hari WIB, 3-4 April 2021.

Update hasil Liga Italia melalui link live score atau tonton langsung melalui live streaming RCTI yang tersedia di bawah ini.

Pertandingan pembuka Liga Italia pekan 29 akan menyajikan pertandingan AC Milan vs Sampdoria pada Sabtu, 3 April 2021 mulai pukul 17.30 WIB.

Di hari yang sama, sebanyak tujuh pertandingan akan berlangsung di waktu kick-off bersamaan pada pukul 20.00 WIB.

Di antaranya ada pertandingan Atalanta vs Udinese, Napoli vs Crotone, Benevento vs Parma, Sassuolo vs Roma dan Lazio vs Spezia.

Pertandingan pada Sabtu akan diakhiri dengan laga antara Torino vs Juventus pada 23.00 WIB.

Laga pekan 29 Liga Italia ditutup dengan pertandingan antara Bologna vs Inter Milan pada Minggu 4 April 2021 mulai pukul 01.45 WIB.

Setiap tim diprediksi akan tampil ngotot demi menjaga persaingan di papan Klasemen Liga Italia.

Inter Milan saat ini masih nyaman di puncak klasemen dengan terpaut enam angka dari AC Milan yang berada di posisi kedua.

Nerazzurri - julukan Inter mengoleksi 65 poin, sedangkan Rossoneri - julukan AC Milan baru mengantongi 59 poin.

