LIVE HASIL & Klasemen Piala Menpora Grup C Sabtu - Persebaya vs Persela dan Persik vs Madura United

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak penyisihan Piala Menpora 2021 grup C akan kembali melangsungkan dua pertandingan, pada Sabtu, 3 April 2021.

Babak 4 penyisihan grup C akan mempertandingkan antara Persik Kediri Vs Madura United dan Persebaya Surabaya Vs Persela Lamongan.

Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Pertandingan Persik Kediri Vs Madura United akan berlangsung terlebih dahulu mulai pukul 15.15 WIB.

Sedangkan, duel antara Persebaya Surabaya Vs Persela Lamongan berlangsung mulai pukul 18.15 WIB.

Kedua pertandingan dapat disaksikan live melalui link streaming Indosiar atau Vidio.com.

Update hasil dan klasemen Piala Menpora 2021 grup C secara langsung di link yang tersedia di bawah ini.

Persaingan Grup C Piala Menpora 2021 memang sangat ketat karena hingga pekan ketiga belum satupun yang memastikan lolos ke babak delapan besar.

Namun, Bajul Ijo - julukan Persebaya Surabaya berpeluang mengunci tiket lolos ke babak perempat final.

Syaratnya, Persebaya wajib menang sehingga mengamankan total poin sembilan.