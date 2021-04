Ucapan Paskah 2021 Bahasa Indonesia dan Inggris, Bagikan Kepada Orangtua, Keluarga dan Sahabat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ragam ucapan selamat Hari Paskah 2021 untuk sanak keluarga dan sahabat yang bisa kalian bagi-bagikan.

Paskah merupakan perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi umat Kristen dan Katolik.

Pada tahun ini, perayaan Hari Paskah jatuh pada pada Minggu, 4 April 2021.

Berikut ini kumpulan ucapan Selamat Hari Paskah yang dikutip dari wishesmsg.com.

Berikut ragam Ucapan Selamat Paskah

Happy Easter to you and your family. May you enjoy a joyful and lovely Easter holiday.

(Selamat Paskah untukmu dan keluargamu. Semoga Anda menikmati liburan Paskah yang menyenangkan dan menyenangkan.)

Sending heartiest wishes on Easter. May you have the happiest Easter holiday filled with joy, peace, and so many Easter eggs.

(Mengirimkan keinginan yang paling tulus pada Paskah. Semoga Anda memiliki liburan Paskah paling bahagia yang dipenuhi dengan kegembiraan, kedamaian, dan begitu banyak telur Paskah.)

Easter holiday is beautiful because it lets me spend more time with the folks I love most, you. Happy Easter holiday to you and your family.