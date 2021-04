PROMO KFC Hanya Hari Ini 1 April 2021, Promo TBT Nikmati 10 Potong Ayam Goreng Hanya Rp 90 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk nikmati beragam Promo KFC untuk hari ini Kamis 1 April 2021.

Khusus hari ini, KFC memiliki promo The Best Thursday (TBT) dimana kamu bisa mendapatkan 10 potong ayam goreng hanya dengan Rp 90.000.

Selain itu, KFC juga menawarkan promo KFC 3 nasi + 5 ayam dengan harga super hemat.

Kemudian promo KFC Crazy Deals, Sup Ayam & Cream Soup KFC.

Pastikan cek sendiri sederet Promo KFC di bulan April yang hadir untuk menemani aktifitasmu.

Promo-promo yang akan membuat makan kamu nikmat bersama orang-orang terdekat.

Baca juga: PROMO ALFAMART Hari Ini 1 April 2021, Banyak Diskon Promo Gajian Untung dan Produk Spesial Mingguan

Baca juga: KATALOG PROMO JSM INDOMARET 1 - 4 April 2021, Diskon Beras Deterjen Telur Ayam Murah Hanya 4 Hari

Berikut rangkuman sejumlah promo seru KFC pekan ini dilansir dari instagram @kfcindonesia ini:

TBT

Yang BEST dari KFC bakalan datang lagi nih!⁠

⁠

Siapa disini yang udah ngiler kebayang-bayang menu TBT? Kurang dari 24 jam kamu bisa nikmatin promo 10 ayam Rp 90.000 dari THE BEST THURSDAY!⁠

Promo 3 Nasi + 5 Ayam