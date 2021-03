LIGA CHAMPIONS UEFA 2020-2021 Jadwal Lengkap Prediksi Manchester City Vs Dortmund Live SCTV

Manchester City Vs Borussia Dortmund Leg 1 Perempat Final Liga Champions 2021-2021 Live SCTV, Rabu 7 April 2021 pukul 02.00 WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update jadwal delapan besar atau perempat final Liga Champions Eropa musim 2020-2021.

Delapan tim berebut tiket semifinal UCL musim ini. Babak perempat final format dua leg kandang dan tandang dengan sistim agregat gol.

Adapun leg pertama Liga Champions akan kembali tayang pada 6-7 atau 7-8 April kick off pukul 02.00 WIB dini hari mendatang.

Ada empat laga big match yang bakal tersaji dari delapan klub yang lolos ke fase delapan besar.

Adapun empat partai tersebut yakni Manchester City vs Borussia Dortmund, Porto vs Chelsea, Bayern Munchen vs PSG dan Liverpool kontra Real Madrid.

Liga Champions dapat disaksikan setiap Rabu dan Kamis dini hari live di SCTV. Babak perempat final dijadwalkan mulai pukul 02.00 WIB.

Satu di antara laga yang dinanti yakni Manchester City kontra Borussia Dortmund bakal menyajikan pertarungan yang tak kalah seru, adu taktik dan skill para pemain berkualitas yang dimiliki kedua tim bakal menyajikan pertandingan yang menghibur.

MC bakal bertindak sebagai tuan rumah lebih dulu.

Bagaimana prediksi laga nanti. Menelisik rekor pertemuan kedua tim Dortmund sedikit lebih unggul dengan meraih tiga kemenangan dan dua laga berkahir imbang.

Berikut head to head Man City vs Dortmund