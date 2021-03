KATA KATA Paskah 2021 Ucapan Selamat Paskah Terbaru 2021 Kirim Keluarga serta Sahabat & Status FB WA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kata-kata Paskah yang cock untuk buat status.

Selain itu bisa dikirim pada keluarga, teman dan orang tersayang.

Hari Raya Paskah adalah momen penting bagi umat Kristiani.

Hari Raya Paskah adalah momen memperingati kebangkitan Yesus Kristus.

Pada tahun ini, perayaan Hari Paskah jatuh pada pada Minggu, 4 April 2021.

Untuk menyambut Perayaan Paskah, tidak ada salahnya kita berbagi ucapan Selamat Paskah 2021.

Berikut ini kumpulan ucapan Selamat Hari Paskah yang dikutip dari wishesmsg.com.

Ucapan Selamat Paskah

1. Happy Easter to you and your family. May you enjoy a joyful and lovely Easter holiday.

(Selamat Paskah untukmu dan keluargamu. Semoga Anda menikmati liburan Paskah yang menyenangkan dan menyenangkan.)