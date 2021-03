Jadwal Liga Champions 2021 Malam Rabu dan Kamis Perempat Final Leg Pertama, Cek Daftar Top Skor UCL 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Champions 2021 Live Streaming SCTV Sports tayang setiap malam Rabu dan Kamis.

Empat tim yang akan saling baku hantam di perempat final Liga Champion musim ini adalah Real Madrid vs Liverpool, Manchester City vs Borussia Dortmund , Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain (PSG), dan FC Porto vs Chelsea

Pertandingan perempatfinal Liga Champions digelar dua leg.

Pertandingan leg I perempatfinal Liga Champions digelar pada 7-8 April 2021, sedangkan leg II digelar pada 14-15 April 2021.

LEG I Rabu, 7 April 2021 pukul 02.00 WIB

Real Madrid vs Liverpool

Manchester City vs Borussia Dortmund

LEG I Kamis, 8 April 2021 pukul 02.00 WIB

Bayern Munchen vs PSG

FC Porto vs Chelsea

Leg II Rabu, 14 April 2021 pukul 02.00 WIB

Chelsea vs FC Porto

PSG vs Bayern Munchen

Leg II Kamis, 15 April 2021 pukul 02.00 WIB

Borussia Dortmund vs Manchester City

Liverpool vs Real Madrid

Catatan : jadwal Liga Champions masih bisa berubah sewaktu-waktu

Preview perempatfinal Liga Champions

Babak perempatfinal Liga Champions musim ini didominasi oleh wakil Inggris, di antaranya ada Liverpool, Chelsea, dan Manchester City yang berhasil melewati hadangan lawan di babak sebelumnya.

Wakil Liga Jerman (Bundesliga) ada dua raksasa, Bayern Munchen dan Borussia Dortmund.

Lalu masing-masing satu wakil dari Liga Spanyol, Portugal, dan Prancis.

Mereka adalah Real Madrid, FC Porto, dan Paris Saint-Germain (PSG).

Setelah babak perempatfinal Liga Champions, jadwal pertandingan babak selanjutnya juga sudah ditentukan tanggal dan waktunya.

Jadwal semi final Liga Champions

- Leg pertama: 27/28 April

- Pertandingan kedua: 4/5 Mei

Jadwal final Liga Champions:

Sabtu, 29 Mei 2021 di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, Turki

Top Skor Liga Champions

Adapun top skorer Liga Champions sejauh ini masih dipegang penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland.

Berikut daftar top skor sementara Liga Champions

10 gol : Erling Haaland (Borussia Dortmund).

6 gol : Marcus Rashford (Manchester United), Alvaro Morata (Juventus), Neymar (PSG), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappe (PSG), Youssef Em-Nesyri (Sevilla).

5 gol : Lionel Messi (Barcelona), Robert Lewandowski (Bayern), Karim Benzema (Real Madrid), Alassane Plea (Gladbach), Ciro Immobile (Lazio), Alassane Plea (Gladbach), Mohamed Salah (Liverpool), Sergio Oliveira (FC Porto).

4 gol : Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Mergim Bersiha (Salzburg), Romelu Lukaku (Inter), Bruno Fernandes (Man Untied), Ferran Torres (Man City).

