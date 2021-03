Liga Champions UEFA 2020-2021 Live SCTV Leg Pertama Perempat Final Tayang Rabu dan Kamis Malam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak perempat final Liga Champions Eropa dan babak perempat final Liga Eropa sebentara lagi bakal bergulir.

Adapun leg pertama Liga Champions akan kembali tayang pada 6-7 April mendatang.

Ada empat laga big match yang bakal tersaji dari delapan klub yang lolos ke fase delapan besar.

Adapun empat partai tersebut yakni Manchester City vs Borussia Dortmund, Porto vs Chelsea, Bayern Munchen vs PSG dan Liverpool kontra Real Madrid.

Liga Champions dapat disaksikan setiap Rabu dan Kamis dini hari live di SCTV. Babak perempat final dijadwalkan mulai pukul 02.00 WIB.

Baca juga: JADWAL Liga Champions 2021 Malam Rabu dan Kamis Jadwal Live Streaming SCTV Sports Semifinal UCL

Laga antara Bayern Munchen kontra PSG merupakan satu di antara partai yang banyak menyedot perhatian.

Selain ulangan final UCL musim lalu, partai ini juga menjadi pertaruhan bagi Bayern Munchen untuk mempertahankan gelar Liga Champions.

Memang menjadi rahasia umum bagi juara Liga Champions sulit mempertahankan gelar juaranya.

Sejak berubah format sejak 1992 hanya Real Madrid yang mampu mempertahankan gelar dan juara beruntun pada musim 2016-2018.

Apakah Bayern Munchen akan berhasil mempertahankan gelarnya.