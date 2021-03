JADWAL Liga Champions dan Liga Eropa 2021 Live SCTV Leg Pertama Babak Perempat Final

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update jadwal Liga Champions Eropa dan Liga Europa musim 2020-2021.

Liga Champions dapat kalian saksikan live SCTV tayang Rabu dan Kamis.

Leg pertama akan dimulai 6-7 April 2021 mendatang.

Sementara leg kedua akan dihelat pada 14 April 2021.

Liga Eropa juga masih akan disiarkan live SCTV. Adapun babak perempat final dimulai 9 April 2021 mendatang.

Gelaran UCL dan Liga Eropa memasuki babak perempat final atau delapan besar.

Seluruh partai dipastikan bakal menyajikan perandingan seru, adu taktik dan strategi tim-tim terbaik di eropa.



Adapun Liga Champions menyajikan empat partai tersebut yakni Manchester City vs Borussia Dortmund, Porto vs Chelsea, Bayern Munchen vs PSG dan Liverpool kontra Real Madrid.

Liga Champions dapat disaksikan setiap Rabu dan Kamis dini hari live di SCTV. Babak perempat final dijadwalkan mulai pukul 02.00 WIB.

Laga antara Bayern Munchen kontra PSG merupakan satu di antara partai yang banyak menyedot perhatian.

Selain ulangan final UCL musim lalu, partai ini juga menjadi pertaruhan bagi Bayern Munchen untuk mempertahankan gelar Liga Champions.

