Buka Vaganza Hotel Q Kubu Raya, Tawarkan Promo Spesial Menu Berbuka Puasa Ramadan 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Bulan Ramadhan tinggal menghitung hari. Dalam rangka menyambut bulan suci umat Muslim tersebut, Hotel Qubu Resort memberikan penawaran spesial dalam menawarkan sajian spesial sebagai menu berbuka.

Bertajuk Buka Vaganza, Jumat 26 Maret 2021, Hotel Q Kubu Raya menggelar acara launching dihadiri oleh tamu undangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Tajuk yang dibuat oleh Hotel Qubu Resort tahun 2021 ini juga sangat menarik, karena spesial pembukaan tes food yang dilakukan oleh chef-chef handal. Corporate Operational Manager, Uray Henny Novita mengatakan bahwa pandemi tahun ini memberikan berkah bagi setiap hotel dan restoran untuk menyajikan kuliner bagi masyarakat agar bisa memberikan kesan istimewa bersama kerabat, keluarga dan juga pasangan.

"Qubu Resort bisa menjadi rekomendasi untuk buka puasa. Karena berbagai macam sajian istimewa setiap harinya akan kita berikan kepada tamu yang menginap, ataupun pada masyarakat yang hanya ingin berbuka disini menikmati sajian dari kita," tuturnya.

Pada acara launching tersebut, ia juga menambahkan beberapa informasi terkait penawaran di bulan Ramadan nanti.

Seperti beberapa di antaranya, paket all you can eat menu spesial Ramadan ala Hotel Q ini nantinya bisa didapatkan dengan harga terjangkau yakni hanya Rp 80.000/ net.

Tidak hanya itu saja, mereka juga sudah mempersiapkan area yang berjarak dari satu yang lainnya agar tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Karena menurutnya, bagaimana pun setiap tamu dan pengunjung pasti sudah bisa dan terbiasa dengan keadaan ini hanya diharapkan untuk kesadaran masing-masing saja.

Food & Beverage Manager, Dimas Sandiaka juga mengatakan ada menu spesial setiap harinya. Mengusung menu lokal, kata Dimas melanjutkan, Hotel Q ini juga menawarkan Buffet All You Can Eat dengan harga Rp 80.000 per pax. Terdapat nasi, sayur, lauk, buah, jajan pasar, dan dessert dalam paket ini, yang tentunya menggugah selera setelah sehari melakukan ibadah puasa.

Tiga jenis menu yang telah diusung diantaranya tema Nusantara, Chinese dan juga Arabian. Yang pastinya, nasi uduk, nasi hainan, dan nasi briyani dan yang selalu ada nasi putih original, masuk dalam daftar menu di Buka Vaganza tahun ini.

“Oleh karena itu, buat rencana buka puasa atau reuni, kemudian reservasi akan kita siapkan tempat yang spesial dan pastinya nyaman untuk bersantap ria setelah berbuka puasa," pesannya.

Tidak hanya itu saja, kamu bisa nikmati sajian di Patio Hotel dengan beraneka macam jajanan pasar tradisional, seperti bubur, aneka gorengan dan kue, tidak lupa juga buah kurma sebagai ciri khasnya bulan ramadan..

Serta bagi kamu yang sudah penasaran dengan rasanya, saat Tribun mencoba tes food, rasa yang disajikan sangat kaya akan rempah-rempah alami dan sangat kerasa jajanan nusantaranya dan tidak perlu diragukan lagi.

Untuk promo hotel, mereka juga menyediakan harga spesial bagi tamu yang menginap sambil menikmati sajian berbuka puasa, nah ada juga yang menarik lainnya seperti menginap di Hotel Q juga bisa gratis masuk di Paradise Q Waterpark di hari Selasa s/d Minggu.

"Bulan April juga kita tersedia promo di Paradise Q Waterpark. Promo ini spesial karena dengan harga Rp 100.000 sudah bisa menikmati sensasi wahana di Paradise Q Waterpark untuk empat orang. Ini promo khusus di bulan April, S&K berlaku dan untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi media sosial kita @quburesort," jelasnya.

Serta sebagai tambahan, mereka juga menyediakan Bebek Panggang, Ayam Panggang, Ayam Betutu dan ikan Kerapu steam yang sangat nikmat untuk disajikan bersama dengan keluarga. (*)