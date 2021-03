Jadwal Piala Menpora 2021 Persebaya Vs Madura United, PSS Sleman Vs Persela Lamongan Live Indosiar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal lengkap penyisihan grup C Piala Menpora 2021 berlanjut Minggu 28 Maret 2021.

Ada dua laga yang sangat menentukan persaingan di grup C hari ini di antaranya, PSS Sleman kontra Persela Lamongan kick off pukul 15. 00 WIB dan Madura United vs Persebaya Surabaya pukul 18.00.

Kedua laga ini akan di langsungkan di Stadion Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Saksikan laga ini live Indosiar

Persela Lamongan mengincar kemenangan perdana di grup C, begitu juga PSS Sleman yang menderita kekalahan dilaga perdana.

PSS Sleman saat ini menempati dasar klasemen grup C bersama Persik Kediri.

Adapun puncak klasemen di tempati Madura United dan Persebaya yang behasil memetik poin penuh.

Grup C piala Menpora mempertemukan tim-tim Jawa Timur.

Bagi PSS Sleman kemenangan menjadi harga mati bila ingin memperpanjang nafas digelar turnamen pra musim Piala Menpora tahun ini.