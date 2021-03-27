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Jadwal Tinju Dunia Kelas Berat Minggu 28 Maret 2021 Alexander Povetkin vs Dillian Whyte Live DAZN

Sesuai jadwal, Tinju Dunia kelas berat memperebutkan sabuk WBC Interim ini akan digelar Minggu 28 Maret 2021 di Gibraltar, Inggris, mulai pukul 02.00

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Alexander Povetkin vs Dillian Whyte 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Duel Tinju Dunia kelas berat pekan ini mempertemukan Alexander Povetkin vs Dillian Whyte.

Sesuai jadwal, Tinju Dunia kelas berat memperebutkan sabuk WBC Interim ini akan digelar Minggu 28 Maret 2021 di Gibraltar, Inggris, mulai pukul 02.00 WIB.

Duel Alexander Povetkin vs Dillian Whyte kali ini adalah rematch atau pertarungan ulang yang bisa ditonton di DAZN.

Link Live Streaming duel Alexander Povetkin vs Dillian Whyte bisa ditemukan di bagian lain artikel ini.

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Pada duel pertama, Alexander Povetkin sukses menghancurkan Dillian Whyte dengan kemenangan KO di ronde kelima.

Alexander Povetkin adalah petinju Rusia berumur 41 tahun dengan rekor 36 (25 KO)-2 (1 KO)-1.

Sementara Dillian Whyte saat ini mengantongi rekor 27 (18 KO)-2 (2 KO)-0.

Berikut Tale of Tape Alexander Povetkin vs Dillian Whyte:

Alexander Povetkin

Stance: Orthodox

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Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin
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