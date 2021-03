Suharjo Lie: Target Juli 2021 Pelabuhan Internasional Kijing Diresmikan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Meski di tengah pandemi Covid-19, pembanguan Pelabuhan Internasional Kijing terus dilakukan.

Yang mana saat ini fisik pembanguan diketahui sudah mencapai 87,67 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Kadishub LH), Kabupaten Mempawah, Suharjo Lie.

"Untuk saat ini pembangunan sudah mencapai 87,67 persen, dan sudah ada bongkar muat di pelabuhan, yang tentunya untuk kapal yang mendapatkan izin sandar dari Kemenhub RI," jelasnya kepada Tribun, Jumat 26 Maret 2021.

Diketahui, rencana bulan Maret 2021 pelabuhan akan diresmikan, akan tetapi diundur hingga target bulan Juli.

"Target kita pada bulan Juli 2021, karena masih ada pengerjaan kegiatan darat (on shore), akan tetapi untuk off shore sisi dermaga tetap on the track dapat dimanfaatkan untuk berlabuhnya kapal, yang memiliki izin bersandar dari Kemenhub RI," jelasnya.

Hingga kini kata Suharjo ada sekitar 12, 33 persen lagi untuk penyelesaian pembangunan tersebut.

"Ya, ada sekitar 12 peren lebih lah untuk penyelesaiannya, kita harapkan tidak ada kendala, jadi bulan Juli sudah bisa diresmikan," pungkasnya. (*)