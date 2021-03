PEMBERIAN Maia Estianty dan Mulan Jameela Pada Krisdayanti Saat Ultah Disorot. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang melewati hari bahagia lantaran pertambahan umurnya, KD mendapat sejumlah ucapan serta doa yang diberikan para kerabat serta keluarga tepat di hari ulang tahunnya, Rabu 24 Maret 2021.

Sama-sama memiliki hubungan kedekatan dengan Krisdayanti, perbedaan perlakuan Mulan Jameela dan Maia Estianty di hari ulang tahun ibu Aurel Hermansyah itu disorot.

Pada hari bahagianya itu tampak mantan istri Anang Hermansyah ini turut menerima ucapan dari Mulan Jameela dan juga Maia Estianty yang merupakan mantan istri dari Ahmad Dhani.

Meski sama - sama ikut berbahagia dengan pertambahan umur KD, keduanya nampak memberikan perlakuan yang berbeda kepada istri Raul Lemos itu.

Dilansir melalui unggahan di akun instagram @mulanjameela1, Rabu 24 Maret 2021 rekan Krisdayanti di DPR ini memilih untuk memberi ucapan dengan mengunggah foto kebersamaan mereka dengan satu rekan lainnya ditengah rutinitas sebagai perwakilan rakyat.

Dalam foto tersebut nampak keduanya saling merangkul dengan tampilan yang elegan.

"Mimi @krisdayantilemos happy anniv and happy birthday. Wish u all the best," tulis Mulan.

Sementara Maia Estianty yang kerap menciptakan lagu untuk KD memberi perlakuan berbeda dengan langsung memvideo call adik dari Yuni Shara itu.

Potongan momen saat Maia memberikan ucapan itu kemudian dibagikan Krisdayanti melalui unggahan story instagramnya.

"Wong Suroboyo cangkrok," tulis KD.