Jadwal Perempat Final Liga Champions Live SCTV Tayang Rabu dan Kamis Malam, Sang Juara Selanjutnya ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kompetisi bergengsi Liga Champions Eropa sebentar lagi akan menggulirkan babak perempat final musim 2020-2021.

Ada delapan tim yang melangkah ke babak perempat final dam ada empat partai seru yakni

Manchester City vs Borussia Dortmund, Porto vs Chelsea, Bayern Munchen vs PSG dan Liverpool kontra Real Madrid.

Kalian sudah dapat menebak siapa yang bakal menjadi juara musim ini.

Bagaimana peluang tim jagoan kalian.

Berdasarkan data peraih trofi si kuping besar, dalam kurun waktu 10 musim terakhir wakil Spanyol, Jerman dan Inggris mendominasi peraih juara secara silih bergantian.

Real Madrid menjadi yang perkasa dan berhasil mengangkat trofi pada musim 2014, 2016, 2017 dan 2018.

Kemudian Bayern Munchen pada musim 2013 dan 2020, Barcelona pada musim 2011 dan 2015.

Kemudian Chelsea pada musim 2012 dan Liverpool pada musim 2019.

Pada musim ini kans Madrid untuk meraih trofi ke 14 terbuka lebar apalagi kalau mereka mampu melewati hadangan Liverpool di babak perempat final.