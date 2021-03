PROMO KFC Terbaru Hari Ini 21 Maret 2021, Nikmati KFC Crazy Deals Hanya Mulai Rp 59 Ribuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Promo KFC terbaru kembali bisa kamu nikmati hari ini Minggu 21 Maret 2021.

Kali ini KFC kembali menawarkan promo terbarunya KFC Crazy Deals.

Sebelumnya KFC juga memiliki promo lainnya diantaranya adalah Sup Ayam & Cream Soup KFC yang mulai berlaku sejak Rabu 17 Maret 2021.

Sebelumnya KFC juga memiliki promo 5 ayam + 3 nasi cuma Rp 68 ribuan.

Pastikan cek sendiri sederet Promo KFC di bulan Maret hadir untuk menemani aktifitasmu.

Promo-promo yang akan membuat makan kamu nikmat bersama orang-orang terdekat.

Berikut rangkuman sejumlah promo seru KFC pekan ini dilansir dari instagram @kfcindonesia ini:

KFC CRAZY DEALS

Lagi nge-mall terus tiba-tiba kelaperan? Nggak usah khawatir, ada KFC CRAZY DEALS yang hanya tersedia di mall udah nungguin untuk kamu nikmati! Yuk yang lagi ke mall, jangan sampai ketinggalan promonya!⁠

⁠

Syarat dan ketentuan⁠

- Berlaku di outlet KFC yang berlokasi di mall⁠

- Berlaku untuk dine-in dan take away⁠

- Packaging menggunakan Snack Box⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

Sup Ayam & Cream Soup KFC!